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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Meerblick inklusive

HGTVFolge vom 10.11.2018
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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 10.11.2018: Meerblick inklusive

44 Min.Folge vom 10.11.2018

Kelly und David Leadbetter sind eigentlich auf dem Golfplatz zuhause. Aber für sein luxuriöses Anwesen wünscht sich das Golfer-Paar eine rundum erneuerte Pool-Landschaft. Kein Problem für Lucas Congdon und sein Architekten-Team: Mit dem ramponierten Becken, das den Garten der Familie bislang in eine einzige Baustelle verwandelt hat, machen die Männer kurzen Prozess. Auch die kitschigen Delfine müssen weg. Stattdessen verwandeln sie die Traumvilla in einen Ozean der Entspannung - feurige Elemente, wohltuende Wasser-Lounge und maritimer Panoramablick inklusive!

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