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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Der Ruhep(o)ol

HGTVFolge vom 03.11.2018
Der Ruhep(o)ol

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Die Beckenbauer - Pools der Superlative

Folge vom 03.11.2018: Der Ruhep(o)ol

44 Min.Folge vom 03.11.2018

Familie Soeker hat einen Traum. Auf ihrem Grundstück an einer lauten Straße soll eine Oase der Ruhe entstehen. Hinzu kommt, dass Ehemann Ernie seiner Frau Linda bereits vor 12 Jahren einen eigenen Pool versprochen hat - höchste Zeit also, das Versprechen einzulösen! Pool-Designer Lucas Congdon wohnt selbst in der Gegend und ist sofort zur Stelle. Das größte Problem: Der Platz im Hinterhof ist begrenzt! Da müssen sich die Experten schon etwas einfallen lassen, wenn sie Sonnendeck, Wasserwand und geschützte Grotte unter einen Hut bringen wollen.

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