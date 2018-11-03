Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 03.11.2018: Der Ruhep(o)ol
44 Min.Folge vom 03.11.2018
Familie Soeker hat einen Traum. Auf ihrem Grundstück an einer lauten Straße soll eine Oase der Ruhe entstehen. Hinzu kommt, dass Ehemann Ernie seiner Frau Linda bereits vor 12 Jahren einen eigenen Pool versprochen hat - höchste Zeit also, das Versprechen einzulösen! Pool-Designer Lucas Congdon wohnt selbst in der Gegend und ist sofort zur Stelle. Das größte Problem: Der Platz im Hinterhof ist begrenzt! Da müssen sich die Experten schon etwas einfallen lassen, wenn sie Sonnendeck, Wasserwand und geschützte Grotte unter einen Hut bringen wollen.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.