Die Beckenbauer - Pools der Superlative
Folge vom 17.11.2018: Karibik-Feeling deluxe
44 Min.Folge vom 17.11.2018
Jade und Brennen Hamilton leben im Norden von Miami. Für sich und seine drei Kinder wünscht sich das Paar eine schicke Pool-Landschaft mit Karibikflair. Da die Hamiltons große Costa-Rica-Fans sind, wollen sie das tropische Ferien-Feeling jetzt nachhause holen. Kein Problem für Lucas Congdon und sein Architekten-Team. Die Pool-Designer schöpfen aus den Vollen und verwandeln das Grundstück in einen sprudelnden Garten Eden. Wasserfälle, Natursteinwände, Palmen, Orchideen: Das Tropenparadies ist üppig überwuchert und sogar mit Spa-Bereich, Feuerstelle sowie einem Beachvolleyballplatz ausgestattet.
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Genre:Reality, im Freien/Outdoor, Haus und Garten, Heimwerken
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 1-3: Warner Bros. Discovery, Inc.