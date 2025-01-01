Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Sterneküche für zuhause (1)
10 Min.
Beliebte Alternative zum klassischen Restaurantbesuch: Martin Klein, Executive Chef im Restaurant Ikarus in Salzburg, zeigt exklusiv, wie man die Köstlichkeiten auch zuhause nachkochen kann.
Weitere Folgen in Staffel 13
Alle Staffeln im Überblick
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV