Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Sterneküche für zuhause (1)

just cookingStaffel 13Folge 1
Sterneküche für zuhause (1)

Sterneküche für zuhause (1)Jetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 1: Sterneküche für zuhause (1)

10 Min.

Beliebte Alternative zum klassischen Restaurantbesuch: Martin Klein, Executive Chef im Restaurant Ikarus in Salzburg, zeigt exklusiv, wie man die Köstlichkeiten auch zuhause nachkochen kann.

Weitere Folgen in Staffel 13

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen