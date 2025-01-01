Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

just cookingStaffel 13Folge 3
10 Min.

Sternekoch Martin Klein nimmt die Zuschauer mit auf eine kulinarische Reise und verrät Tipps und Tricks zum Nachkochen für zuhause. Auf der mediterranen Speisekarte stehen dieses Mal: Oktopus mit Räucherpaprika-Sud, Calamari mit Amalfi Zitrone, Erbsen und grünem Spargel, selbstgemachte Tomaten Ravioli mit Parmesan-Schaum und Artischocken, eine Edelfisch-Bouillabaisse und zum süßen Abschluss ein Klassiker aus Sizilien: Canollo mit Erdbeer Coulis.

