Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 3: Sterneküche für zuhause (3)
10 Min.
Sternekoch Martin Klein nimmt die Zuschauer mit auf eine kulinarische Reise und verrät Tipps und Tricks zum Nachkochen für zuhause. Auf der mediterranen Speisekarte stehen dieses Mal: Oktopus mit Räucherpaprika-Sud, Calamari mit Amalfi Zitrone, Erbsen und grünem Spargel, selbstgemachte Tomaten Ravioli mit Parmesan-Schaum und Artischocken, eine Edelfisch-Bouillabaisse und zum süßen Abschluss ein Klassiker aus Sizilien: Canollo mit Erdbeer Coulis.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV