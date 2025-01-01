Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 9: Angel Leon in Salzburg
10 Min.
Diesen Monat lädt Martin Klein den Spitzenkoch Àngel León ein und holt so einzigartige Rezeptideen aus dem südlichen Spanien in das Restaurant Ikarus im Hangar-7.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV