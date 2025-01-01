Hans Haas & Sigi Schelling in SalzburgJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Hans Haas & Sigi Schelling in Salzburg
10 Min.
Sternekoch Hans Haas & Sigi Schelling zu Gast im Hangar-7 in Salzburg.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV