Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Andre Chiang
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ein junger Taiwanese, der in der Weltmetropole Singapur französisch kocht. André Chiang steht für einen Kochstil, der oft als unvorhersehbar und wahnsinnig bezeichnet wird.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Copyrights:© Servus TV