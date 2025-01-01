Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 18: Kirketerp & Kliim
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Was herauskommt, wenn sich zwei Spitzenköche mit grünem Daumen treffen, zeigen Jesper Kirketerp und Rasmus Kliim im Restaurant "Radio" in Kopenhagen.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV