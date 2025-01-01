Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 14: Sat Bains in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Wer denkt, Sat Bain's imposante Statur lasse auf eine grobe, ungelenke Küche schließen, der irrt gewaltig.
Weitere Folgen in Staffel 6
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV