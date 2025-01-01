Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 19: Kirketerp & Kliim in Salzburg
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Die Indie-Stars der dänischen Küche Rasmus Kliim und Jesper Kirketerp sind zu Gast im Salzburger Restaurant Ikarus. Originelle Einfachheit ist ihr Markenzeichen.

Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV