Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Virgilio Martinez aus Lima
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Beinahe wäre er Profi-Skater geworden, wenn ihn nicht das Kochen mehr gereizt hätte. Sternekoch Virgilio Martínez ist zu Gast im Salzburger Restaurant Ikarus.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV