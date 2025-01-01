Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Gert de Mangeleer aus Sint Michiels

just cookingStaffel 7Folge 3
Gert de Mangeleer aus Sint Michiels

Gert de Mangeleer aus Sint MichielsJetzt kostenlos streamen

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Folge 3: Gert de Mangeleer aus Sint Michiels

25 Min.

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Achitektur wollte er eigentlich studieren. Geworden ist aus ihm der jüngste Drei Sterne-Koch Belgiens - Gert De Mangeleer.

Weitere Folgen in Staffel 7

Alle Staffeln im Überblick

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
just cooking
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus

Alle 11 Staffeln und Folgen