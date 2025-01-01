Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 6: Esben Holmboe Bang aus Oslo
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Als gebürtiger Däne ist Esben Holmboe Bang der beste Koch Norwegens. Nach Salzburg hat er eine außergewöhnliche Küche mitgebracht.
