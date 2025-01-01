Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Benjamin Greeno aus Sydney
25 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Ben Greeno - der gebürtige Brite macht in Sydney von sich reden. Diesen Monat bringt er sein Australien als Gastkoch in den Salzburger Hangar-7.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV