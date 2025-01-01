Dominique Crenn aus San FranciscoJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 1: Dominique Crenn aus San Francisco
47 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Geboren und aufgewachsen in Versailles, Frankreich, ist Dominique Crenn seit 2011 die Inhaberin des Fine Dining-Tempels "Atelier Crenn" in der Hafengegend von San Francisco.
Weitere Folgen in Staffel 8
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 4-14: Servus TV