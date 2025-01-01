Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 5: 75 Jahre Eckart Witzigmann
48 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Kaum einer hat die Geschichte der Haute Cuisine in Deutschland und Österreich so geprägt wie der Jahrhundertkoch Eckart Witzigmann.
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Servus TV