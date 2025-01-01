Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 8: Vladimir Mukhin aus Moskau
48 Min.
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Er ist einer der neuen Rockstars am russischen Gourmet-Himmel: Mit Vladimir Mukhin betritt einer der aufgregendsten Vertreter moderner russischer Küche die Bühne des Hangar-7 in Salzburg.
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
