Alexandre Couillon aus Noirmoutier en ileJetzt kostenlos streamen
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
Folge 4: Alexandre Couillon aus Noirmoutier en ile
48 Min.Folge vom 01.01.2025
Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus: Mit gerade einmal 22 Jahren übernahm Alexandre Couillon mit seiner Frau Céline das elterliche Restaurant im französischen Île de Noirmoutier - und machte aus ihm einen Gourmettempel.
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Die besten Köche der Welt - Zu Gast im Ikarus
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Genre:Dokumentation, Kochen
Produktion:AT, 2016
Altersfreigabe:
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