Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 1: Das Kabinett des Schreckens
52 Min.Ab 16
Während in Neapel die Seuche wütet, ist Kardinal della Rovere nach Rom zurückgekehrt. In der ewigen Stadt kann er sich jedoch seines Lebens nicht sicher sein; Cesare versucht, ihn mit harten Bandagen davon zu überzeugen, auf der Seite von Alexander VI. zu arbeiten. Der Papst vergnügt sich derweil nicht nur mit immer neuen Frauen, er strengt zudem Renovierungsarbeiten in der Stadt an und plant die Rache an den Familien seiner untreuen Kardinäle - allen voran die Sforzas.
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Historisches Drama, Krimi
Produktion:CA, 2011
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© CBS International Television
