Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Folge 2: Paolo
46 Min.Ab 16
Armut, Gestank und Ungeziefer - Papst Alexander VI. muss feststellen, dass er die großen Probleme Roms mit seinem Fest nur für kurze Zeit vergessen gemacht hat. Er will das Elend an der Wurzel packen: Giulia soll Kardinal Versucci, dem Verwalter der öffentlichen Gelder, auf die Finger schauen. Unterdessen kommt Paolo, Lucrezias Geliebter und Vater ihres Sohnes, in die Stadt. Cesare versucht, seinen Besuch geheim zu halten, doch Juan kommt dahinter und ist wutentbrannt.
