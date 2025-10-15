Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Staffel 2Folge 10
Folge 10: Geständnisse

56 Min.Ab 16

Der Papst ist in großer Sorge um seinen Sohn Juan, der wie vom Erdboden verschwunden ist. Als seine Leiche gefunden wird, weigert Alexander VI. sich, sie begraben zu lassen, bevor der Mörder gefunden ist. Cesare scheitert daran, dem Prediger Savonarola ein Geständnis zu entlocken. Doch das benötigt der Heilige Vater, um seinen mächtigen Kritiker auf den Scheiterhaufen zu bringen. Nachdem der erste Versuch, Alexander zu vergiften, missglückte, wagt Antonello einen zweiten Anlauf.

