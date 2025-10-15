Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Der verlorene Sohn

Paramount GlobalStaffel 2Folge 9
Der verlorene Sohn

Der verlorene SohnJetzt kostenlos streamen

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Folge 9: Der verlorene Sohn

47 Min.Ab 16

Calvino Pallavicini erkennt, dass Lucrezia seinen Bruder Raffaello liebt und erklärt dem Papst, dass er sie nicht heiraten wird. In Florenz klagt Cesare Savonarola der Ketzerei an: Auf den Vatikan-kritischen Bußprediger wartet die Feuerprobe. Bei einem Fest in Rom muss der Papst einsehen, dass sein an Syphilis erkrankter und Opium-süchtiger Sohn Juan eine Gefahr für sein Umfeld ist. Cesare soll sich um ihn kümmern. Derweil versucht Antonello, den Papst zu vergiften.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.
Paramount Global
Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Die Borgias - Sex. Macht. Mord. Amen.

Alle 3 Staffeln und Folgen