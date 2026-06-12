Staffel 1Folge 2vom 12.06.2026
Willkommen im Club / Freier Tag mit HindernissenJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 2: Willkommen im Club / Freier Tag mit Hindernissen
22 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 6
Ronnie Anne und Sid suchen nach einem gemeinsamen Hobby, aber es gibt nichts, was beiden gleichermaßen gefällt. // Maria hat endlich einen Tag frei, doch um ein wenig Zeit mit ihr zu verbringen muss Ronnie Anne mit der Familie konkurrieren.
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Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany