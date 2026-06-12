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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 1Folge 2vom 12.06.2026
Willkommen im Club / Freier Tag mit Hindernissen

Willkommen im Club / Freier Tag mit HindernissenJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 2: Willkommen im Club / Freier Tag mit Hindernissen

22 Min.Folge vom 12.06.2026Ab 6

Ronnie Anne und Sid suchen nach einem gemeinsamen Hobby, aber es gibt nichts, was beiden gleichermaßen gefällt. // Maria hat endlich einen Tag frei, doch um ein wenig Zeit mit ihr zu verbringen muss Ronnie Anne mit der Familie konkurrieren.

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