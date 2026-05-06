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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 1Folge 5vom 06.05.2026
Die Piraten-Show / Die große Versuchung

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Die Casagrandes

Folge 5: Die Piraten-Show / Die große Versuchung

22 Min.Folge vom 06.05.2026Ab 6

Ronnie Anne wünscht sich nicht sehnlicher, als dass CJ bei einer spezial Piratenshow auf die Bühne gelassen wird. Sie möchte ihm zeigen, dass sie an ihn glaubt und hinter ihm steht, egal wie der Auftritt aufgeht. Damit fühlt er sich bestärkt.

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