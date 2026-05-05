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Die Casagrandes

NickelodeonStaffel 1Folge 3vom 05.05.2026
Party-Stress / Besuch aus dem Jenseits

Party-Stress / Besuch aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen

Die Casagrandes

Folge 3: Party-Stress / Besuch aus dem Jenseits

22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6

Um bei einer vermeidlich coolen Party zu sein, sagt Ronnie Anne ihrer Familie ab. Doch herausstellt sich, dass die Party gar keinen Spaß erbringt und sie lieber bei ihrer Familie geblieben wäre. Nächstes Jahr möchte sie einiges besser machen.

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