Staffel 1Folge 3vom 05.05.2026
Party-Stress / Besuch aus dem JenseitsJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 3: Party-Stress / Besuch aus dem Jenseits
22 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 6
Um bei einer vermeidlich coolen Party zu sein, sagt Ronnie Anne ihrer Familie ab. Doch herausstellt sich, dass die Party gar keinen Spaß erbringt und sie lieber bei ihrer Familie geblieben wäre. Nächstes Jahr möchte sie einiges besser machen.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Feiertag, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1: Nickelodeon Germany & © Season 1: Nickelodeon