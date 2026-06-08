Staffel 3Folge 14vom 08.06.2026
Ein heldenhaftes Huhn / Streit ohne WorteJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 14: Ein heldenhaftes Huhn / Streit ohne Worte
22 Min.Folge vom 08.06.2026Ab 6
Sid kämpft gegen Lisa Loud bei dem großen Roboterwettbewerb von Great Lakes City. Frida steht vor einem Abgabetermin, jedoch fällt ihr nicht ein, was sie dafür machen soll. Daher nimmt sie Lalos Bilder und gibt sie für ihre aus.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy, Abenteuer
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany