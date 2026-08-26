Staffel 3Folge 18vom 26.08.2026
Der geisterhafte VideodrehJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 18: Der geisterhafte Videodreh
22 Min.Folge vom 26.08.2026Ab 6
Ronnie Anne und ihre Freunde spielen im Musikvideo ihrer Lieblingsband mit. Aber als ein Geist in der Konzerthalle durchdreht, versinkt alles im Chaos. Die Kinder und die Band müssen herausfinden, wie sie den Geist ruhig stellen. Und das schnell!
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Alle Staffeln im Überblick
Die Casagrandes
Alle 2 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-3: Nickelodeon Germany & © Season 3, Season 3: Nickelodeon