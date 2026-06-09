Staffel 3Folge 16vom 09.06.2026
Heiße Würstchen / Der große AuftrittJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 16: Heiße Würstchen / Der große Auftritt
22 Min.Folge vom 09.06.2026Ab 6
Ronnie Anne schnappt sich das Praktikum ihres Lebens bei Bruno. Aber hält sie auch durch? // Carl träumt davon, als DJ bei der Halbzeitshow der Gatos aufzutreten, und er geht mit Alexis und der Schulband in den Untergrund!
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany