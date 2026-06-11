Staffel 3Folge 20vom 11.06.2026
Abuelas Vogelbeobachtungstag / Bobby zieht ausJetzt kostenlos streamen
Die Casagrandes
Folge 20: Abuelas Vogelbeobachtungstag / Bobby zieht aus
22 Min.Folge vom 11.06.2026Ab 6
Rosa macht mit der Familie einen Ausflug, um Vögel zu beobachten, aber alles kommt anders, als man Sergio für eine seltene Spezies hält. // Bobby will endlich Platz für sich allein und zieht heimlich in eine leere Wohnung im Haus mit Lori Loud.
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Die Casagrandes
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Comedy
Produktion:US, 2019
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 3, Season 3: Nickelodeon & © Season 1-3: Nickelodeon Germany