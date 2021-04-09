Partygarten für die FeuerwehrJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 09.04.2021: Partygarten für die Feuerwehr
19 Min.Folge vom 09.04.2021
Die Hühner-Farm von Ty und seiner Familie bekommt dank Chris ein Luxus-Update. Die Familie wünscht sich Gemüsebeete zur Selbstversorgung, eine schöne Sitzecke, einen Grill- und Essbereich und einen neuen Hühnerstall. Chris macht sich mit seinem Team ans Werk und überrascht die Familie zusätzlich mit einer Outdoor-Küche mit Kochinsel, Hochbeeten aus aufgearbeitetem Holz und sogar einem komplett neuen Hausanstrich! Der Garten ist nicht mehr wieder zu erkennen.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.