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Die Garten-Retter

Partygarten für die Feuerwehr

HGTVFolge vom 09.04.2021
Partygarten für die Feuerwehr

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Die Garten-Retter

Folge vom 09.04.2021: Partygarten für die Feuerwehr

19 Min.Folge vom 09.04.2021

Die Hühner-Farm von Ty und seiner Familie bekommt dank Chris ein Luxus-Update. Die Familie wünscht sich Gemüsebeete zur Selbstversorgung, eine schöne Sitzecke, einen Grill- und Essbereich und einen neuen Hühnerstall. Chris macht sich mit seinem Team ans Werk und überrascht die Familie zusätzlich mit einer Outdoor-Küche mit Kochinsel, Hochbeeten aus aufgearbeitetem Holz und sogar einem komplett neuen Hausanstrich! Der Garten ist nicht mehr wieder zu erkennen.

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