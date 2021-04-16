Outdoor-Paradies mit SeeblickJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 16.04.2021: Outdoor-Paradies mit Seeblick
19 Min.Folge vom 16.04.2021
Die Garten-Profis Chris Lambton und Chris Grundy wollen ein riesiges Grundstück am See in Idaho in nur zwei Tagen in ein echtes Outdoor-Paradies verwandeln. Sie bauen einen massiven Esstisch, eine Grillstation mit Bar, einen Vertical Garden und eine Pergola auf dem schier endlosen Rasengrundstück mit Seeblick. Ein perfekter Garten braucht natürlich auch tolle Pflanzen: Deshalb planen sie ein Gemüsebeet, einen hängenden Kräutergarten und eine bunte Blumenwiese, die die Umgestaltung abrunden.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
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Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.