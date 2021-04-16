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Die Garten-Retter

Outdoor-Paradies mit Seeblick

HGTVFolge vom 16.04.2021
Outdoor-Paradies mit Seeblick

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Die Garten-Retter

Folge vom 16.04.2021: Outdoor-Paradies mit Seeblick

19 Min.Folge vom 16.04.2021

Die Garten-Profis Chris Lambton und Chris Grundy wollen ein riesiges Grundstück am See in Idaho in nur zwei Tagen in ein echtes Outdoor-Paradies verwandeln. Sie bauen einen massiven Esstisch, eine Grillstation mit Bar, einen Vertical Garden und eine Pergola auf dem schier endlosen Rasengrundstück mit Seeblick. Ein perfekter Garten braucht natürlich auch tolle Pflanzen: Deshalb planen sie ein Gemüsebeet, einen hängenden Kräutergarten und eine bunte Blumenwiese, die die Umgestaltung abrunden.

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