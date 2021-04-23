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Die Garten-Retter

Ein Garten zum Sonnen, Chillen und Grillen

HGTVFolge vom 23.04.2021
Ein Garten zum Sonnen, Chillen und Grillen

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Die Garten-Retter

Folge vom 23.04.2021: Ein Garten zum Sonnen, Chillen und Grillen

19 Min.Folge vom 23.04.2021

Ein geselliges Paar, das einen riesigen, schlammigen Garten besitzt, wünscht sich von Chris Lambton einen schicken Garten mit einem Wohnraum im Freien, um all ihre Freunde einladen zu können. Der Garten-Retter überrascht Jennie und Matt mit einem Außenbereich mit toskanischen Anklängen – inklusive Wasserfall, Grillstation mit Kräutergarten und einem besonderen Geschenk für Jennie: einem eigenen Sonnendeck. Und auch die Hunde wurden nicht vergessen. Chris erweitert den Rasen um einen pflegeleichten Kunstrasenbereich.

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