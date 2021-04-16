Blumenmeer statt BetonkulisseJetzt kostenlos streamen
Die Garten-Retter
Folge vom 16.04.2021: Blumenmeer statt Betonkulisse
19 Min.Folge vom 16.04.2021
Der schreckliche Garten von Chris und Marisa erstreckt sich vor und hinter ihrem Haus. Der Vorgarten besteht aus Betonsteinen und das Bewässerungssystem im Garten ist kaputt und unansehnlich. Deshalb kommt Garten-Retter Chris Lambton wie gerufen! Er überrascht das Paar mit einer großzügigen Holzterrasse, einem extravaganten Kamin, einem spezialangefertigten Bambus-Esstisch und einer üppigen Bepflanzung mit einem Meer aus Blumen. Aus Marisas und Scotts langweiligem Grundstück wird ein exklusiver Rückzugsort für die ganze Familie.
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Genre:Reality, Haus und Garten, Heimwerken, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Season 15-17: Warner Bros. Discovery, Inc.