Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 23.11.2015: Die besten US-Schlitten
44 Min.Folge vom 23.11.2015
Ein Pontiac GTO, ein Ford F1 Pickup und diverse andere Classic Cars: Mike Brewer und sein Partner Edd China haben in den vergangenen Monaten jede Menge Kultschlitten auf Vordermann gebracht und mit Profit weiterverkauft. Die zweite Werkstatt hat dem Duo gutes Geld eingebracht. Die Kfz-Profis haben in Kalifornien nicht nur Amischlitten instand gesetzt, sondern auch asiatische und europäische Klassiker, wie den Datsun 240Z und den BMW 2002tii. Die günstigsten Einkäufe und die schwierigsten Reparaturen: In dieser Folge lassen die Briten ihre Erfahrungen auf dem US-Markt noch einmal Revue passieren.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
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