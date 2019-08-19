Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 19.08.2019: Mazda RX-7
44 Min.Folge vom 19.08.2019Ab 6
Ende der Siebzigerjahre brachte der Hersteller Mazda einen Sportwagen auf den Markt, der nicht nur gut aussah, sondern obendrein auch noch bezahlbar war. Und heute steht der RX-7 bei Youngtimer-Fans hoch im Kurs. Für ein Modell in gutem Zustand blättern Liebhaber fünfstellige Beträge auf den Tisch. Aber an dem Exemplar, das die Gebrauchtwagen-Profis in dieser Folge an den Mann bringen wollen, wurde lauter Schnickschnack angebracht, den kein Mensch braucht. Um das Auto in seinen Originalzustand zu versetzen, wird deshalb in der Werkstatt kräftig ausgemistet.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.