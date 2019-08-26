Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 26.08.2019: Porsche 996
45 Min.Folge vom 26.08.2019Ab 6
Mike Brewer ist an diesem Morgen schon früh auf den Beinen, denn in San Francisco steht ein Porsche 996 für unter 20 000 Dollar zum Verkauf. Solche Angebote findet man nicht oft, denn die Preise sind in den letzten Jahren deutlich angestiegen. Das Cabrio macht bei der Probefahrt einen exzellenten Eindruck. Die Bremsen und das Getriebe scheinen top in Schuss zu sein. Aber wie nahezu jeder Sportwagen hat der 996er auch eine Achillesferse: Nach hunderttausend Kilometern muss das Zwischenwellen-Lager ausgetauscht werden. Zahlt sich der Deal trotzdem aus?
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.