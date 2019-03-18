Die Gebrauchtwagen-Profis - Neuer Glanz für alte Kisten
Folge vom 18.03.2019: Lotus Elan Cabrio
44 Min.Folge vom 18.03.2019Ab 6
Ein Klassiker mit Frontantrieb: Wenn der Name „Lotus Cars“ fällt, beginnen die Augen von Sportwagenfans zu leuchten. Für viele Modelle des britischen Autoherstellers muss man allerdings tief in die Tasche greifen. Trotzdem hat Mike Brewer mit seiner Spürnase in den USA ein Exemplar für kleines Geld aufgetan. Der Eigentümer verlangt nur 8000 Dollar für den Elan SE, Baujahr 1991. Mit etwas Glück winkt hier ein sensationelles Geschäft. Doch Mike kauft natürlich nicht die Katze im Sack. Das Cabrio soll bei einer Testfahrt zeigen, dass es sein Geld wert ist.
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Genre:Auto, Reality, Anleitung/Tutorial
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 11-12, Season 14-15, Season 18: Warner Bros. Discovery, Inc.