Staffel 1Folge 1vom 08.12.2013
Die Suche nach dem ultimativen RezeptJetzt kostenlos streamen
Die Geschmacksjäger - zwei Köche auf Weltreise
Folge 1: Die Suche nach dem ultimativen Rezept
92 Min.Folge vom 08.12.2013
Die beiden Köche Hannes und Moe begeben sich auf einen kulinarischen Backpacker-Trip durch ganz Asien. Sie entdecken die Geheimnisse der vietnamesisch-kaiserlichen Küche, besuchen das günstigste Sternerestaurant der Welt und lernen beim Kambodschanischen Koch-Guru Nummer eins. Ob kuriose Fischpaste, edles Barbecue oder giftige Schlange - die Geschmacksjäger kennen keine Grenzen. Ihr größter Traum: Ein eigenes Restaurant in Deutschland eröffnen - mit einmaligen Gerichten Asiens.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Geschmacksjäger - zwei Köche auf Weltreise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© kabel eins