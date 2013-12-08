Zum Inhalt springenBarrierefrei
92 Min.Folge vom 08.12.2013

Die beiden Köche Hannes und Moe begeben sich auf einen kulinarischen Backpacker-Trip durch ganz Asien. Sie entdecken die Geheimnisse der vietnamesisch-kaiserlichen Küche, besuchen das günstigste Sternerestaurant der Welt und lernen beim Kambodschanischen Koch-Guru Nummer eins. Ob kuriose Fischpaste, edles Barbecue oder giftige Schlange - die Geschmacksjäger kennen keine Grenzen. Ihr größter Traum: Ein eigenes Restaurant in Deutschland eröffnen - mit einmaligen Gerichten Asiens.

