Staffel 1Folge 3vom 22.12.2013
Küchenpunks in SüdostasienJetzt kostenlos streamen
Die Geschmacksjäger - zwei Köche auf Weltreise
Folge 3: Küchenpunks in Südostasien
89 Min.Folge vom 22.12.2013Ab 12
Hannes und Moe wollen die ultimativen Geheimnisse der asiatischen Küche erforschen und ihre Kochkünste verbessern. Diesmal betreten sie in Laos und Myanmar kulinarisches Neuland. Sie dürfen bei der Herstellung des Reisschnapses Lao Lao, der klassisch in Laos destilliert wird, assistieren. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Reise: die Fischsuppe Mohinga, die in Myanmar traditionell als Frühstück serviert wird. Und in Bangkok heizt ihnen der Star- Koch McDang mit scharfem Chili ein.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Geschmacksjäger - zwei Köche auf Weltreise
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Kochen, Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© kabel eins