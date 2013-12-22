Zum Inhalt springenBarrierefrei
Küchenpunks in Südostasien

Die Geschmacksjäger - zwei Köche auf Weltreise

Folge 3: Küchenpunks in Südostasien

89 Min.Folge vom 22.12.2013

Hannes und Moe wollen die ultimativen Geheimnisse der asiatischen Küche erforschen und ihre Kochkünste verbessern. Diesmal betreten sie in Laos und Myanmar kulinarisches Neuland. Sie dürfen bei der Herstellung des Reisschnapses Lao Lao, der klassisch in Laos destilliert wird, assistieren. Ein weiterer Höhepunkt ihrer Reise: die Fischsuppe Mohinga, die in Myanmar traditionell als Frühstück serviert wird. Und in Bangkok heizt ihnen der Star- Koch McDang mit scharfem Chili ein.

