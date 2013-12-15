Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 2: Erste Geschmacksexplosion gefunden

87 Min.Folge vom 15.12.2013Ab 12

Zwei Köche auf der Reise ihres Lebens: Hannes und Moe wollen ihre Kochkünste verbessern und die Mysterien der Küche Asiens erforschen. Dafür besuchen sie Koch-Gurus in Japan, sie entlocken südkoreanischen Hausfrauen traditionelle Rezepte und erleben den Höhepunkt ihrer Reise in China - Shanghai. Dort entern die Geschmacksjäger die wohl kleinste, dreckigste Hinterhof-Küche der Stadt, und landen am Ende in dem exklusivsten, hippsten High-End-Laden, dem "Ultraviolet".

