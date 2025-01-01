Staffel 1Folge 10
Die Hochzeit / Der alte KapitänJetzt kostenlos streamen
Die Glücksbärchis
Folge 10: Die Hochzeit / Der alte Kapitän
24 Min.
Kaltherz fasst einen gemeinen Plan. Er gibt vor, Tante Frost heiraten zu wollen. In Wirklichkeit aber will er die Herrschaft des Wolkenlands übernehmen. Amy, Keith und Doug gehen zum Leuchtturm, doch plötzlich zieht ein Unwetter auf.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Die Glücksbärchis
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Animation, Kinder, Fantasie, Abenteuer
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© DHX