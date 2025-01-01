Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Glücksbärchis

WildBrainStaffel 1Folge 8
Kaltherz macht herzlos / Der fliegende Betonmischer

Kaltherz macht herzlos / Der fliegende Betonmischer

Die Glücksbärchis

Folge 8: Kaltherz macht herzlos / Der fliegende Betonmischer

24 Min.

Die Glücksbärchis müssen sich dieses Mal mit einer Strahlenmaschine auseinandersetzen, die Menschen böse und gleichgültig macht. Kaltherz hat die Maschine erfunden. Nun ist sie in die Hände von Kindern geraten, die damit versehentlich Menschen in böse Wesen "verwandelt" haben. / Weil Susi gerne Rollschuh läuft, wünscht sie sich mehr Straßen und weniger Rasen in der Stadt. Kaltherz sieht mal wieder seine Chance gekommen. Er betoniert mit einer riesigen Maschine die ganze Stadt zu. Jetzt müssen die Glücksbärchis ran und alles wieder rückgängig machen.

