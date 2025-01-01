Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account

Die Glücksbärchis

WildBrainStaffel 1Folge 3
Der Pechvogel / Das Rennen

Der Pechvogel / Das RennenJetzt kostenlos streamen

Die Glücksbärchis

Folge 3: Der Pechvogel / Das Rennen

23 Min.

Die arme Millie wird vom Pech regelrecht verfolgt. Damit sie endlich wieder Glück hat, schenkt ihr Glücksbärchi ein kleines Glücks-Kästchen. Jetzt hat Millie endlich auch mal Glück. Wichtig ist aber, dass Millie das Kästchen nur öffnet, wenn es die Glücksbärchen erlauben. Bald kommt der Tag der feierlichen Öffnung. Und Millie staunt nicht schlecht, als sie sieht, was in dem Kästchen liegt. / Ein tolles Autorennen soll stattfinden. Trisha und Cathy basteln ihr Auto alleine zusammen.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

Die Glücksbärchis
WildBrain

Die Glücksbärchis

Alle 1 Staffeln und Folgen