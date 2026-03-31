Die Hausmeister
Folge vom 31.03.2026: Horrormieter
44 Min.Folge vom 31.03.2026Ab 12
Ein Mieter ist plötzlich verschwunden und hat ein großes Chaos hinterlassen. Für Ralf und sein Team bedeutet das in Bayern: Ärmel hochkrempeln und anpacken. Was erwartet die Männer hinter der Wohnungstür? Im Rheinland ist in dieser Folge ebenfalls voller Körpereinsatz gefragt. Für Jörg geht es hinaus ins Dickicht, denn in Köln soll ein verwilderter Garten wieder nutzbar gemacht werden. Diese Aufgabe bringt den Hausmeister an seine physischen Grenzen. Und in Schleswig-Holstein bereitet die Technik Probleme. Findet Lucas in Bad Bramstedt eine Lösung?
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Genre:Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.