Eine Busfahrt, die ist schrecklich

Folge 3: Eine Busfahrt, die ist schrecklich

17 Min.Ab 12

Nach mehreren Tagen im Dschungel Tarapotos ziehen unsere Insektenjäger weiter nach Tingo María, einer Stadt mitten im Amazonas. Kayla, Rob und Adi begeben sich auf einen zweitägigen Roadtrip, der zahlreiche Überraschungen für sie bereithält. Von Schlaglöchern und fehlenden Straßen bis zu Unwettern und plötzlichen Lebensmittelvergiftungen ist alles dabei. Ihr Weg führt die drei durch zahlreiche Dschungeldörfer mit kultigen Märkten und Kakaoplantagen – und zur wohl interessantesten Mahlzeit, die sie jemals serviert bekommen haben.

