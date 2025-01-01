Zum Inhalt springenBarrierefrei
Folge 8: Bis an die Grenzen

20 Min.Ab 12

Im Finale stellen sich unsere Insektenjäger noch ein letztes Mal den Herausforderungen des Dschungels. Adi erlebt den schmerzhaftesten Insektenstich der Welt, während Kayla und Rob in einem Froschgift-Ritual von einer Schamanin zu ihrem tiefsten Inneren geführt werden. Ein Experte informiert die drei, ob sie wirklich eine neue Art entdeckt haben. Auch die Wettschulden werden eingelöst und ein ewiges Andenken an diese Reise sein. Natürlich verabschieden sich auch die wahren Stars der Show von ihren Gästen: Die Insektenjäger erleben ein episches Festival mit den Insekten des Dschungels. Eins ist sicher: Der Abschied ist nicht für immer.

