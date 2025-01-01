Die Insektenjäger
Folge 6: Überlebenskünste
24 Min.Ab 6
Unsere Insektenjäger wollen heute herausfinden, wer von ihnen die größte Stabschrecke finden kann. Auf den Sieger wartet ein Preis. Doch für diese Challenge müssen die drei auch das letzte bisschen Komfort zurücklassen und mitten im Dschungel ein Camp aufschlagen. Rob entpuppt sich als wahrer Survival-Künstler, während Kayla sich an den Camping-Lifestyle noch gewöhnen muss. Die Insektenjäger erwartet eine aufregende Nacht mit wenig Schlaf – aber es ist auch die perfekte Gelegenheit für Adi, Kayla und Rob, sich noch besser kennenzulernen.
Genre:Tiere, Reise, Dokumentation
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Joyn