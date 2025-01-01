Die Insektenjäger
Folge 7: Geißel der Höhle
20 Min.Ab 12
Heute begeben sich unsere Insektenjäger auf die Suche nach der legendären Harry-Potter-Spinne. Um sie zu finden, müssen die drei die Oberfläche des Dschungels verlassen und in die tiefen Höhlen Perus hinabsteigen. Nachdem sie über die lauernden Gefahren ihrer Mission aufgeklärt wurden, stürzen sich Adi, Kayla und Rob in das Nachtleben von Tingo María, um das Leben noch ein letztes Mal zu genießen. Doch dann ist ja auch noch die Bestrafung der Stabschrecken-Challenge offen.
Genre:Tiere, Reise, Dokumentation
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Joyn