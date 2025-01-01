Zum Inhalt springenBarrierefrei
Die Insektenjäger

Geißel der Höhle

Geißel der Höhle

Die Insektenjäger

Folge 7: Geißel der Höhle

20 Min.Ab 12

Heute begeben sich unsere Insektenjäger auf die Suche nach der legendären Harry-Potter-Spinne. Um sie zu finden, müssen die drei die Oberfläche des Dschungels verlassen und in die tiefen Höhlen Perus hinabsteigen. Nachdem sie über die lauernden Gefahren ihrer Mission aufgeklärt wurden, stürzen sich Adi, Kayla und Rob in das Nachtleben von Tingo María, um das Leben noch ein letztes Mal zu genießen. Doch dann ist ja auch noch die Bestrafung der Stabschrecken-Challenge offen.

Die Insektenjäger
Die Insektenjäger

Die Insektenjäger

