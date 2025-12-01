Staffel 1Folge 3vom 17.12.2025
Die legendären Schätze der Tempelritter
Folge 3: Captain Kidds Vermächtnis
38 Min.Folge vom 17.12.2025Ab 12
Barry und Scott erfahren, was es mit dem wertvollen Metall-Barren auf sich hat, von dem sie vermuten, dass er Kapitän Kidd gehörte. Kann diese Erkenntnis die beiden einen Schritt näher an die Wahrheit über die vermutete Piraten-Tempelritter-Verbindung heranführen?
Genre:Dokumentation, Geschichte, Abenteuer, Mystery
Produktion:US, 2015
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© A&E Television Networks, LLC